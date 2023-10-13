محافظ الإسكندرية يتفقد حملة التبرع بالدم للفلسطينين

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حملة التبرع بالدم بنطاق منطقة المرسي ابو العباس وسط إقبال كبير من مواطني الإسكندرية، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح اشقائنا في فلسطين

محافظ الإسكندرية يثمن جهود المجتمع المدني لدعم أهالي غزة

وثمن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية جهود جميع القائمين على هذه الحملة الإنسانية، لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات تجوب جميع المحافظات، مؤكدا علي دور التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني ودعم العمل التطوعي.

قافلتان للتبرع بالدم في الإسكندرية

جاء ذلك بعدما احتضنت مدينة الإسكندرية قافلتين للتبرع بالدم خلال اليوم الجمعة، الأولى بمسجد المرسى أبو العباس والثانية في مسجد القائد إبراهيم وسط حضور كبير.