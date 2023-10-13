إقبال كبير على حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، وذلك بمشاركة عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، التي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع «حياة كريمة»، لصالح الشعب الفلسطيني، عقب صلاة الجمعة، التي استقبلت المواطنين من خلال أماكن مراكز التبرع بالدم، أمام مسجد الاستاد الرياضي بكفرالشيخ، وأمام المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

قال نائب محافظ كفرالشيخ، عبر بيان، إنه جرى إطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين، من خلال مركزي التبرع بالسيارات المتنقلة بمدينتي كفرالشيخ ودسوق، بمشاركة أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحياة كريمة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، لتوفير الكميات اللازمة من الدم لإنقاذ الضحايا والجرحى من الشعب الفلسطيني.

تبرع نائب محافظ كفر الشيخ

بينما قام نائب محافظ كفرالشيخ، بالتبرع بالدم، بعد أداء صلاة الجمعة مباشرة بمسجد الاستاد الرياضي، تضامناً مع أشقائنا من الشعب الفلسطيني داعياً المواطنين للتبرع بالدم للوقوف بجانهم، إذ يعتبر واجب وطني.

فيما تتواجد الفرق الطبية لتقى التبرعات بالدم، حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.