زحام شديد في انتخابات التجديد النصفي لأطباء كفر الشيخ

شهدت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية في كفر الشيخ، زحاما شديدا للغاية، لم يحدث من قبل أن تشهد عمليات التصويت كل هذا الزحام، بينما يتنافس بتلك الانتخابات 9 مرشحين ضمن قائمتين في تنافس شرس فيما بينهم، وشهدت اللجان حالياً توافد الأطباء من مختلف مراكز وقرى المحافظة، وسط توافد وتزايد على مدار الساعة.

منافسة انتخابات نقابة الأطباء الفرعية

بينما تشهد اللجان الانتخابية بمقر نقابة الأطباء الفرعية في كفر الشيخ، صراع شرس للغاية خاصة على مقعد نقيب الأطباء الفرعي بكفر الشيخ، الذي يخوض على هذا المقعد كلا من، الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف وسط الدلتا.

صراع قوي لمرشحي فوق السن

كما يشتد الصراع لانتخابات النقابة الفرعية بكفر الشيخ، بين 3 مرشحين على مقعد العضوية فوق السن، وهما الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتورة أماني باشا، والدكتور أحمد مصباح، كما يتنافس 4 مرشحين في تلك الانتخابات تحت السن، الدكتور محمود زيدان، والدكتور محمد فكري، والدكتور رامي أحمد، والدكتور سعد سعد.