فتح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية للجمهور غدا.. أسعار ومواعيد

أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، فتح المتحف اليونانى الروماني بالإسكندرية أمام الجمهور بدءا من غد الجمعة، كأول يوم يستقبل الجماهير منذ 18 عاما من الغلق، وبعد 5 سنوات من العمل الجاد لتطويره، حيث افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

أضاف «متولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تحديد أسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، التي تدفع بنظام الفيزا فقط عبر شباك التذاكر، وتتمثل في:

- 40 جنيه للمواطن المصري.

- 20 جنيه للطالب المصري.

- 300 جنيه دخول الطالب الأجنبي.

- 150 دخول الطالب الأجنبي.

فئات دخولها مجاني

أشار إلى وجود فئات يمكنهم الدخول إلى المتحف اليونانى الروماني بالإسكندرية مجاناً لعدد من الفئات وهم: «الأطفال تحت سن 6 سنوات، كبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق 60 عاماً، ذوي الإحتياجات الخاصة المصريون» إلا أن دخولهم المجاني يطبق عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

مواعيد زيارة المتحف اليونانى الروماني بالإسكندرية

وأشار إلى أن المتحف اليونانى الروماني بالإسكندرية يفتح أبوابه بشكل يومي بدءا من غدا الجمعة من 9:00 ص إلى 5:00 م، فيما يغلق مكتب التذاكر يغلق الساعة 4:30 م، مشيرا إلى توقعات بوجود إقبال جماهيري كبير عليه من الغد.