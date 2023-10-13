رحلة إلى المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.. ماذا ينتظرك هناك؟

فتح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أبوابه اليوم لاستقبال زائريه، لأول مرة منذ 18 عاما، وسط إقبال كبير من المواطنين، كونها فرصة لرؤية مقتنيات المتحف العريقة التي يبلغ عددها 6 آلاف قطعة.

«الوطن» تأخذ قرائها في رحلة داخل أروقة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، للكشف عن جمال مقتنياته.

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

بمجرد الوصول أمام مبنى المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بالتحديد في شارع فؤاد، سترى الحديقة المتحفية «الباثيو» بمساحة 724 مترا، بشكل معماري مميز يجذب الأنظار.

ومن الشارع الجانبي الممهد بشكل سياحي جذاب ستجد بوابة الدخول وبجانبها شباك التذاكر الذي يتم الدفع من خلاله إلكترونيا.

بمجرد قطع التذكرة والدخول من البوابات الإلكترونية ستجد نفسك في عالم آخر من الجمال، وكأنك عدت بالزمن لقرابة 2400 عام، حيث أن أغلب مقتنياته تعود للفترة من 350 قبل الميلاد بحسب المرشدين السياحيين بالداخل.

محتويات المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

يتكون المتحف اليوناني الروماني من طابقين، أولهما الطابق الأرضي عبر ممرات رباعية الأركان، وبه 27 قاعة عرض، على إجمالي مساحة 2416 مترا مربعا، تتجول بها من مكان لآخر في رحلة إلى اليونان القديم، كونهم اهتموا بتوثيق الحياة اليونانية الرومانية عبر تلك التماثيل.

ومن خلاله تُعرض القطع الأثرية فيها بالترتيب التاريخي، بداية من عصر ما قبل الإسكندر بالقرن الخامس قبل الميلاد، حتى العصر البيزنطي بالقرن السادس الميلادي، كما يشتمل الطابق الأرضي على مخازن الآثار ومعامل الترميم.

في الطابق العلوي تعد رحلة أخرى حيث الحياة الاجتماعية في ذلك العصر، ما بين عملات معدنية قديمة وتجسيد للحياة التجارية، فتشعر كأنك تقف في ميناء الإسكندرية القديم الذي يأتي بأجود البضائع داخل أواني فخارية، بالإضافة إلى رمز للسوق.

ويضم 4 قاعات هي: قاعة التربية المتحفية، والأرشيف والتسجيل، و«الجيبسوتيكا»، وقاعة الدراسة، على مساحة 1340 مترا مربعا، وتُعرض به القطع الأثرية وفقًا للتصنيف النوعي.

أقسام المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

وتقول الدكتورة ولاء مصطفى، مديرة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إن الطابق الأول يضم عدة قاعات من بينها قاعة النيل، والصناعة والتجارة، والعملة، والفن السكندري، والمنحوتات السكندرية، ومنطقة كوم الشقافة، بالإضافة إلى مكتبة للكتب النادرة، وقاعة للمحاضرات، ومخازن للآثار، وكافتيريات، ومطعم وخدمات أخرى.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تزويد المتحف بقاعة المؤتمرات والمكتبة الخاصة بالمتحف اليوناني الروماني، والتي تضم العديد من الكتب النادرة بالعالم، بالإضافة إلى قاعة للتربية المتحفية لجذب الأطفال إلى المتحف، من خلال الورش والأنشطة المختلفة التي تهتم برفع الوعي الأثري لدى الأطفال، وقاعة المستنسخات الجبسية، والتي تشبه نماذج فنية بمتاحف عالمية، وقاعة للدراسة والدارسين.