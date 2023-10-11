طلاب الإسكندرية يشاركون في افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعرض مسرحي

شارك طلاب معهد سانت جان أنتيد وكلية سان مارك بالإسكندرية في عرض مسرحي بعنوان «اختفاء»، ضمن فعاليات افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، في إطار مبادرة «سفير المتحف» التي تحكي عن المتحف وقصص بعض الشخصيات من العصرين الروماني واليوناني، في جو من الأصالة متخذة طابعا حديثا بحضور إدارة المدرستين وممثلي إدارة المتحف اليوناني الروماني.

والمسرحية نتاج ورش المسرح الصيفية المقامة بين المدرستين تحت إشراف وتدريب ديانا يوسف من معهد سانت جان أنتيد، وعماد ماري من كلية سان مارك.

فكرة العرض المشارك في افتتاح المتحف اليوناني الروماني

تقول ديانا يوسف لـ«الوطن»، إن فكرة التعاون أتت من إدارة المتحف بعد عرضها على مدير كلية سان مارك وجيه حنا، ورئيسة معهد سانت جان أنتيد بولين مسوح، وإنجيل مجدي مديرة المدرسة.

وأكدت «يوسف»، أن الفكرة نالت إعجاب وترحيب الإدارتين، وبعد توجيه من رامز أنطون مسؤول القسم الإعدادي بسان مارك، حيث بدأت الورش في نهاية شهر مايو الماضي على مسرح سان مارك واستمرت حتى عرض المسرحية.

إعادة العرض خلال الشهر الجاري في المتحف اليوناني الروماني

وأشارت «يوسف» إلى أن المسرحية لم تكن مجرد عمل فني، ولكن حلقات دراسة ونقاش حول الشخصيات التي عاشت في العصرين اليوناني والروماني، سواء في الحقيقة أو من خلال الأساطير، ولذلك كان صيفا مثمرا قيما لكل من المعلمين والطلاب، لافتة إلى إعادة العرض خلال هذا الشهر في المتحف اليوناني الروماني ضمن فاعليات الاحتفال.

فيما أكد عماد ماري مسؤول كلية سان مارك، أن هذا العمل كان نقطة انطلاق وبداية في طريق التعاون المثمر بين المدرستين لما لمسه من جدية ونشاط من الطلاب، موضحا أن المسرحية مزيج بين العامية واللغة العربية الفصحى لتنمية التحدث بالفصحى لدى الطلاب.