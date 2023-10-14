سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14-10-2023.. بـ100.19 جنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14-10-2023 في مصر، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك، في آخر أيام العطلة الأسبوعية، إذ بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم، 99.52 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع، وفقاً لبنك مصر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.52 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك المركزي 99.73 جنيه للشراء، وسجل 100.19 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، 98.75 جنيه للشراء، و99.74 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك Cib

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 97.30 جنيه للشراء، وسجل 100.14 جنيه للبيع، وفق بنك cib.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، 96.52 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع وفق بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم، 98.09 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع وفقاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.