سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 7-10-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 7-10 -2023 في مصر، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 98.8269 جنيه للشراء، و99.7736 جنيه للبيع بحسب البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.4985 جنيه للشراء، و99.7736 جنيه للبيع، بحسب أخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي 99.7325 جنيه للشراء، و100.0762 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 98.8269 جنيه للشراء، و99.7736 جنيه للبيع بحسب البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك Cib

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم 97.3042 جنيه للشراء، وسجل 100.0938 جنيه للبيع بحسب بنك cib.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 96.482 جنيه للشراء، و100.1 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 98.0952 جنيه للشراء، و100.0938 جنيه للبيع بحسب مصرف أبوظبي الإسلامي.