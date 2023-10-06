سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6-9-2023 في البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الجمعة مع بداية التعاملات، عند نفس أسعار يوم أمس الخميس، ليبلغ المتوسط في البنك المركزي 99.68 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك مصر 99.49 جنيه للشراء، 99.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 98.82 جنيه للشراء، و99.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم .. بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة 100.24 جنيه للبيع، و100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك.. بنك أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، و100.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنية المصرى.. بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.60 جنيه للشراء، و100.146 جنيه للبيع.