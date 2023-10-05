سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5-10-2023 في البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس مع بداية التعاملات، ليبلغ المتوسط في البنك المركزي 99.68 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع.

وتستعرض السطور التالية أسعار الدينار الكويتي، وفقًا للأسعار المعلنة اليوم الخميس في البنوك، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.49 جنيه للشراء، 99.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 98.82 جنيه للشراء، و99.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 100.24 جنيه للبيع، و100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، و100.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.60 جنيه للشراء، و100.146 جنيه للبيع.