نائب «التنسيقية» وكيل تضامن «النواب» يشارك في حملة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في حملة التبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح فتحي، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا سيظلوا داعمين لأشقائنا في فلسطين بكامل إمكانياتنا، ومصر لن تتخلى عن تقديم كافة مساعيها سواء المتعلقة بتوفير المساعدات والإمدادات للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، أو عن طريق مساندة الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية حتي ينال حقوقه المشروعة.

دعوة للتبرع بالدم

ودعا وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، جميع المصريين للمشاركة في حملات التبرع بالدم، والتأكيد على مواصلة الجهود لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

وأكد النائب أحمد فتحي، أن وقوف الدولة المصرية مع أشقائنا في فلسطين هو موقف ثابت ودائم على المستوى العربي والقومي، ومصر دائما ستظل هي المدافع الأول عن جميع الدول العربية.