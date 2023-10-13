إقبال كبير من أهالي الأقصر على حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، لقطات لتوافد المواطنين المصريين داخل محافظة الأقصر على حملات التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، ضمن المبادرة التي تنظمها «حياة كريمة».

وأكد أهالي الأقصر، تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني الشقيق في أكبر حملة للتبرع بالدم.

القضية الفلسطينية

وقال أحد المتبرعين: «مصر تدعم القضية الفلسطينية، مصر دائمًا تقف مع فلسطين والشعب الفلسطيني، وهو فرض علينا، كل البلد ملتفة حول دعم الفلسطينيين، والتبرع بالدم واجب إنساني ووطني، كلنا لازم نساند».

وأضاف آخر: «التبرع بالدم، الدم واجب على الجميع، واجب وطني أن ندعم الدول الأشقاء، والتبرع بالدم أقل حاجة ندعهمم بها».

من ناحيته، أوضح الفريق الطبي، بالحملة، أنه يتم الكشف على المتبرع، وتقييم صورة الدم ونسبة الهيموجلوبين، قبل التبرع بالدم، مشيرًا إلى أن كيس الدم، ممكن يتم فصله بلازما ويفيد أكثر من مريض.