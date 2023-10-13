إقبال كبير على التبرع بالدم في كفر الشيخ لدعم الأشقاء الفلسطينيين

شارك عدد من شباب جمعية «صناع الحياة»، في محافظة كفر الشيخ، بحملات لحث المواطنين على التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، والوقوف معهم في تلك المحنة العصيبة.

حملات للتبرع بالدم

بينما تمركز العشرات من شباب جمعية «صناع الحياة»، في محافظة كفر الشيخ، بشارعي النبوي المهندس، وإبراهيم المغازي، بوسط عاصمة الإقليم، مدينة كفر الشيخ، لجمع أكبر قدر من التبرعات بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، وإرسال تلك المساعدات المصرية عبر الحكومة المصرية إليهم للوقوف بجوارهم في محنتهم.

حملات متعددة في كفر الشيخ

كما شهدت اليوم عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، بمدن دسوق، ومطوبس، ومدينة كفر الشيخ، وبلطيم، حملات موسعة من أبناء المحافظة، بهدف التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، كدعم من أبناء الإقليم، وكذلك في جميع محافظات مصر.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، شهدت حملة تبرع بالدم كبرى في مدينة الحامول شارك بها المئات من أبناء القرى، بهدف التبرع لصالح أبناء الشعب الفلسطيني.