رسميا.. فوز حلمي العفني بمقعد نقيب أطباء بورسعيد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في بورسعيد، فوز الدكتور حلمي العفني مدير الصحة السابق بمنصب نقيب الأطباء الفرعية ببورسعيد على منافسيه، بعدما ترشح على منصب النقيب 3 أشخاص، وسط إقبال ضعيف من الناخبين منذ بداية الانتخابات من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساءا، وتم فرز الأصوات فور إغلاق التصويت.

حيث أظهرت اللجنة حصول المرشح الدكتور حلمي العفني، مدير الصحة السابق على أعلى الأصوات، لـ 160 صوتا، بينما المرشحان الآخران دكتور حسن الأسناوي نقيب الأطباء ببورسعيد الأسبق على 145 صوتا، و79 صوتا لـ أبو المعاطي الشريف.

فوز صبح على مقعد فوق السن

كما أوضحت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في بورسعيد، أنه تنافس على مقعد فوق السن 3 مرشحين، وهم دكتور محمد إبراهيم صبح الذي حصل على 87 صوتا، ليكون هو الفائز بالمقعد بينما حصل الدكتور محمد عبد الحافظ على 80 صوتا، ودكتور ماهر شوقي على 74 صوتا، كما حصل دكتور محمد أحمد صبح على مقعد تحت السن بالتزكية

وأوضحت اللجنة أنه بعد فرز الأصوات تبين أن عددا من أدلى بصوته في الانتخابات 392 ناخبا، وأتت الأصوات الصحيحة 384 صوتا، بينما الأصوات الباطلة 8 أصوات.

أسامة عبد الحي يفوز بأعلى الأصوات

من جانب آخر، أوضحت اللجنة أن نتيجة التصويت في انتخابات نقابة الأطباء العامة، جاءت بحصول الدكتور أسامة عبد الحي على أعلى الأصوات بعدد 159 صوتا، بينما حصل دكتور إيهاب الطاهر على 141 صوتا، والدكتور أحمد حسين على 25 صوتا، وأبو المجد الهواري 14 صوتا، وعبد الإله حجازي على صوتين، ولم يحصل علي كامل على أصوات، بينما حصل محمد سلامة على 39 صوتا، ومحمد طنطاوي على صوت واحد، ومحمد منير على 8 أصوات.

كما جاءت نتيجة المرشحين على مقعد فوق السن بحصول إبراهيم الزيات على 214 صوتا وأبو بكر القاضي على 139 صوتا، وأحمد خفاجي على 25 صوتا، وأحمد العيوطي 54 صوتا، وأسامة لطفي أبو زيد على 29 صوتا، وأحمد شوشة 156 صوتا، وإسحاق صبحي 16 صوتا والسيد عبد الستار 12 صوتا، وأمنية إبراهيم 28 صوتا، وإنجي الغيطاني 15 صوتا، وجرجس رزق الله 77 صوتا، ورأفت الشافعي 24 صوتا، ورشوان شعبان 93 صوتا، ورضا محمدين 8 أصوات، وعدلي الدمرداش 8 أصوات، وكريم سالم 98 صوتا، ومحمد ياسين العطار 27 صوتا، ومحمود محجوب 15 صوتا وهيثم عبد الحافظ 15 صوتا ووفاء إدوار 23 صوتا وياسر السيد 19 صوتا.

بينما حصل المرشحين على مقعد شرق الدلتا وهم وأحمد الهواري 190 صوتا، وأحمد البيلي 140 صوتا ومحمد إبراهيم 27 صوتا.