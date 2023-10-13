إقبال ملحوظ على انتخابات نقابة الأطباء قبل إغلاق الصناديق في الفيوم

شهدت لجان انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا مساء اليوم الجمعة، في الساعة الأخيرة من عملية التصويت، وقبل إغلاق الصناديق تمهيدًا لبدء الفرز، وإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي بالنقابة لاختيار النقيب العام رقم 19 بالإضافة إلى عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء، وأعضاء مجالس اللجان الفرعية، ونقباء الأطباء في جميع المحافظات.

ويُقبل أطباء محافظة الفيوم، على التصويت لاختيار النقيب من بين 3 مرشحين، فضلًا عن طبيبين مرشحين فوق السن، وإثنين آخرين تحت السن.

مرشحين مجلس نقابة أطباء الفيوم

ويتنافس على منصب نقيب الأطباء بمحافظة الفيوم في انتخابات نقابة الأطباء، كل من الدكتور محسن جمعة، والدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور محمد عثمان وكيل النقابة الحالي.

كما يتنافس على عضوية مقعد فوق السن كل من الدكتور وليد نصر أمين صندوق النقابة، والدكتور أحمد رشوان عضو مجلس النقابة، كما يتنافس على عضوية مقعد تحت السن كل من الدكتور حسام خليل مدير مستشفى إطسا، والدكتور أحمد والي مدير مستشفى الرواد.

إقبال كبير من الأطباء

وبدأ توافد الأطباء بنسبة بسيطة في التاسعة صباح اليوم على لجان التصويت بنادي الفيوم، بينما بدأت الأعداد تتزايد عقب أداء صلاة الجمعة، وتضاعفت وازداد الزحام خلال المساء.

ومن المقرر أن تغلق الصناديق وتبدأ أعمال الفرز في تمام الساعة 5 مساءً، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات نقابة الأطباء.

موقف مشرف من الأطباء

وقالت الدكتورة نشوى رحيم مدير إدارة طامية الصحية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّها حرصت على القدوم والإدلاء بصوتها لاختيار نقيبًا منهم يكون مسؤولًا عنهم، ويتحدث بصوتهم، ويطالب باحتياجاتهم، مُشيرة إلى أنّ التنظيم رائع، والإقبال جيد، والموقف مشرف من جميع الأطباء سواء المرشحين أو من حضروا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.