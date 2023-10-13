إقبال على التصويت في انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، إقبالا كبيرا للمشاركة في التجديد النصفي، حيث تم إنشاء 8 لجان اقتراع، للمشاركة في الانتخابات التي تضهد منافسة قوية بين المشاركين فيها.

انتخابات نقابة الأطباء في محافظة المنوفية

وقال الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية، أن هناك إقبالا للمشاركة في انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، حيث يتنافس 5 مرشحين علي منصب نقيب الأطباء في التجديد النصفي للنقابة، كما يتنافس 6 مرشحين علي مقعدين فوق السن، بالإضافة إلي 7 مرشحين علي مقعدين تحت السن.

منافسة في انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية

وأضاف «ندا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إاتخابات نقابة الأطباء في محافظة المنوفية، تتم في أجواء ديموقراطية، مطالبا جميع الأطباء من أبناء المحافظة المشاركة في التجديد النصفي في الانتخابات الجارية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ومحيط نقابة الأطباء في شبين الكوم تفاعلا كبيرا بين الأطباء، حيث حيث المرشحين جموع الأطباء للمشاركة في التجديد النصفي، وسط أجواء تفاعل كبير من الأطباء علي مستوي جميع المراكز والمدن.