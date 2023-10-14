إنجازات 10 سنوات.. بناء وتطوير 64 مركز شباب ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

تشهد محافظة المنوفية، تطورا هائلا في البينة التحتية، مع تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركز أشمون والشهداء، والتي طورت البنية التحتية بشكل جذري، حيث باتت القرى تضم العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تهدف لتوفير الخدمات لملايين المواطنين.

مشروعات حياة كريمة في مجال الشباب والرياضة بالمنوفية

وأكدت محافظة المنوفية، أنه سيتم تنفيذ 64 مشروعا في مجالات الشباب والرياضة على مستوى مركزي أشمون والشهداء، ضمن حياة كريمة، التي تنوعت بين إنشاء مراكز جديدة للشباب والرياضة، وبناء مقرات إدارية، وإنشاء ملاعب رياضية لخدمة الشباب في جميع القرى.

مواطنون: نشكر الدولة على التطوير الهائل في قرى المنوفية

وقال أحمد سامي، إن الملاعب الجديدة التي أنشأتها حياة كريمة في المنوفية، تُعد نقلة نوعية للألعاب الرياضية المختلفة وعلى رأسها لعبة كرة القدم من خلال توفير ملاعب مجهزة على أعلى مستوى، وإضافة العديد من الألعاب الأخرى مثل كرة اليد والطائرة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي المبادرة التي غيرت شكل الريف في المنوفية.

وأشار محمود عبدالنبي، إلى أن ما شهدته محافظة المنوفية من مبادرة حياة كريمة يعد تغيرا كبيرا في الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن الشباب كان لهم نصيب كبير من الخدمات التي قدمتها المبادرة، من خلال إنشاء الملاعب ومراكز الشباب والرياضة، مؤكدا أن الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة أثبتت اهتمامها الكبير بالقرى المصرية بعد إهمال استمر عقود من الزمن.