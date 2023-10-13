بطاركة ورؤساء كنائس القدس: تهجير الفلسطينيين للجنوب يعمّق الكارثة

رفض بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، دعوات تهجير الفلسطنيين إلى الجنوب معتبرين أن ذلك سيعمق الكارثة ودعوا إلى السماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى يتمكن الآلاف من المدنيين الأبرياء الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية.

حرمان أهل غزة من الكهرباء والمياه وإمدادات الوقود والطعام والدواء

وأكد بطاركة ورؤساء الكنائس في بيان صدر عنهم ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، عقب اجتماع طارئ عقدوه في القدس، للصلاة والتشاور حول تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بأن أمر إخلاء شمال غزة وطلب نقل 1.1 مليون شخص، بما في ذلك جميع الفلسطينيين المسيحيين هناك، إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، سيعمّق الكارثة الإنسانية المهولة أصلا.

دعوات للصلاة من أجل السلام الثلاثاء القادم

وأشاروا إلى أن حرمان أهل غزة من الكهرباء والمياه وإمدادات الوقود والطعام والدواء، ونزوح نصف مليون شخص بسبب تدمير منازلهم.

ودعوا الكنائس والمسيحيين في الأرض المقدسة وجميع محبي الخير في جميع أنحاء العالم إلى الصوم والصلاة يوم الثلاثاء المقبل 17 أكتوبر الجاري من أجل السلام.