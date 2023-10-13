مذبحة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد 70 طفلا وامرأة أثناء نزوحهم لجنوب وادي غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب نحو 200، اليوم الجمعة، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين النازحين في مدينة غزة.

استشهاد 70 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت ثلاث قوافل لمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول إلى جنوب وادي غزة، ما أدى لاستشهاد 70 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

مصر حذرت رسميا من مطالبات سكان قطاع غزة بالنزوح جنوبًا

وكانت مصر قد حذرت عبر وزارة الخارجية، من مطالب الجيش الإسرائيلي، لسكانَ قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبًا.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.