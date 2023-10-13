الأمم المتحدة: انتقال أكثر من مليون شخص في غزة إلى الجنوب أمر خطير للغاية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن انتقال أكثر من مليون شخص في غزة، عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى جنوب القطاع حيث لا يوجد غذاء أو ماء أو أماكن إيواء أمر خطير للغاية وقد لا يكون ممكنا في بعض الحالات، مشددا على أن الحرب لها قواعد.

الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير جديد

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير جديد، وأن المستشفيات في جنوب غزة وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية ولن تتمكن من استقبال آلاف المرضى الجدد من الشمال.

النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار

وأوضح جوتيريش أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، مشيرا إلى استشهاد 11 من العاملين في المجال الصحي أثناء تأدية عملهم، ووقوع 34 هجوما على المنشآت الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن قطاع غزة بأكمله يواجه أزمة مياه، إذ لحقت الأضرار بالبنية الأساسية مع عدم توفر الكهرباء لمحطات الضخ وتحلية المياه.

وأكد جوتيريش أن موظفي الأمم المتحدة وشركاءها يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة، مشددًا على الحاجة لضمان الوصول الإنساني الفوري بأنحاء غزة، لإدخال الوقود والغذاء والماء لكل المحتاجين، مختتمًا «حتى الحرب لها قواعد».