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محلل سياسي: ما يحدث بفلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل لتنفيذ خططها بالمنطقة

كتب:

منتصر سليمان
12:12 ص | السبت 14 أكتوبر 2023
الكاتب والمحلل السياسي رمضان الرواشدة

الكاتب والمحلل السياسي رمضان الرواشدة

أكد الكاتب والمحلل السياسي، رمضان الرواشدة، أن ما يتعرض له قطاع غزة ما هو إلا عدوان سداسي، وذلك من خلال الدعم المتواصل للجيش الإسرائيلي من بعض دول الغرب.

فلسطين

وأضاف الرواشدة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث في فلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل لتنفيذ مخططاتها داخل منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرواشدة، إن مصر العروبة والأردن، هما الهدف الثاني من العدوان على فلسطين، وهذا من خلال الضغط السياسي عليهما وإجبارهمh على استقبال الفلسطينيين بعد تهجيرهم من غزة والضفة الغربية.

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