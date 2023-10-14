محلل سياسي: ما يحدث بفلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل لتنفيذ خططها بالمنطقة

أكد الكاتب والمحلل السياسي، رمضان الرواشدة، أن ما يتعرض له قطاع غزة ما هو إلا عدوان سداسي، وذلك من خلال الدعم المتواصل للجيش الإسرائيلي من بعض دول الغرب.

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وأضاف الرواشدة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث في فلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل لتنفيذ مخططاتها داخل منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرواشدة، إن مصر العروبة والأردن، هما الهدف الثاني من العدوان على فلسطين، وهذا من خلال الضغط السياسي عليهما وإجبارهمh على استقبال الفلسطينيين بعد تهجيرهم من غزة والضفة الغربية.