خالد أبو بكر: توجد حملات مصرية غير مسبوقة لتقديم مساعدات لصالح فلسطين

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن بيان وزارة الخارجية الذي يحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً، هو بيان واضح وصريح، مشيرًا إلى أن مطار العريش مفتوحًا تمامًا لتقديم المساعدات عبر جميع دول العالم من خلال المعبر الوطني المصري.

«أبو بكر»: حملة مصرية رهيبة من مساعدات غير مسبوقة

وأضاف «أبو بكر»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه عبر قناة «ON»: أنه توجد حملة مصرية رهيبة للغاية من مساعدات لم نشهدها من قبل لصالح الشعب الفلسطيني.

وذكر أن الدولة المصرية فتحت مطار العريش وتقدم المساعدات، كما أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطاب للداخل والخارج، وهي كلمة واضح وصريحة أن مصر قلبًا وقالبًا مع الشعب الفلسطيني.

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان غزة مغادرة منازلهم

وحذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، الموافق 13 أكتوبر الجاري، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.