سقوط شهيدين بالضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. أعمارهما 16 و17 عاما

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، باستهدافها الأطفال والمراهقين بالرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد مراهقيْن اثنين، ليرتفع عدد شهداء الضفة إلى 17 شهيدا.

والشهيد الأول يدعى حسين معتز حسين موسى، 16 عاما، واستشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت لقيا، غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مراهق فلسطيني يدعى أيهم إياد عيسى جبارين، يبلغ من العمر 17 عاما، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، خلال مواجهات شهدتها بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وفقا لما ذكره وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».