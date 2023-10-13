قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز صوب منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز صوب منازل الفلسطينيين القريبة من المدخل الغربي لبلدة كفر الديك غرب سلفيت، بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ومساء أمس الخميس، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وتصدى أهالي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لهجوم مستوطنون، على منازل الفلسطينيين، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأجبروهم على الانسحاب.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 35 شهيدا وأكثر من 650 مصابا.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل في القطاع، إلى ألف و537 شهيدا وإصابة نحو 6 آلاف و612 آخرون.