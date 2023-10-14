الكشف على 1316 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية كفر ربيع بالمنوفية

وجهت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر ربيع بمركز تلا، التي استمرت على مدار يومين، وتم عمل القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية.

وشهدت القافلة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

قافلة طبية مجانية بقرية كفر ربيع بتلا

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت شفيق، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 1316 مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 183 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم اكتشاف 106 حالات، وتم تحويل 8 حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

إجراء 10 ندوات خلال القافلة الطبية في المنوفية

كما تم عمل عدد 10 ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته، أكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة النائية، موجها الشكر لجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.