انطلاق قافلة دعوية بـ10 مساجد في الرياض بكفر الشيخ غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة دعوية كُبرى، غداً الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بـ10 مساجد بمركز ومدينة الرياض، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

انطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد بالرياض

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ10 مساجد بمركز ومدينة الرياض، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

أسماء المساجد التي تنطلق بها القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «الشهيد رياض، النور بالرياض، الصفا بقرية الشراقوة، الرياض الجديد، عبد السلام عرفات، الكبير بقرية الضبعة، الكبير بقرية الحصفة، الكبير بقرية الرصيف، البر بقرية أبو سالم، نصر العرب بها».

ويشارك في القافلة الدعوية الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب الغول، ومدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ أشرف محمد الطريني، مدير إدارة أوقاف الرياض، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف.