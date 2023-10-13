تنظيم قافلة مجانية تضم 8 تخصصات طبية في قرية الشهداء بسوهاج اليوم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن توجيه قافلة طبية مجانية لمدة يومين، اليوم وغدا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية شاملة بوحدة صحية بقرية الشهداء التابعة لمركز المنشأة، حيث يتم توجيه القوافل الطبية أسبوعيا إلى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج في قرى «حياة كريمة»، حيث تنفذ المبادرة بمرحلتها الأولى في 181 قرية تابعة إلى 7 مراكز هي طما والمراغة وساقلتة ودار السلام وجرجا والمنشأة والبلينا .

خدمات القافلة الطبية بسوهاج

وتبدأ القافلة عملها الساعة 8 صباح اليوم في الوحدة الصحية بقرية الشهداء، وتستمر حتى نهاية اليوم، وتضم القافلة الطبية عدة تخصصات مختلفة، فضلا عن خدمة التحاليل والأشعة، وتوزيع الأدوية مجانا للمرضى، كما يتم عقد ندوات للتثقيف الصحي والتوعية تشمل موضوعات توعوية بالصحة والنواحي المجتمعية للمواطنين.

تخصصات القافلة الطبية

وأفادت مديرية الصحة والسكان بأن القافلة الطبية لـ«حياة كريمة» تضم 8 تخصصات طبية، «باطنة، جراحة العامة، نساء وتوليد، عظام، تنظيم الأسرة، الرمد، الأسنان، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة.

بينما يتم توجيه الجراحات إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة الكوامل، أو إلى مستشفى سوهاج الجامعي القديم بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، لإجراء الجراحة مجانا.