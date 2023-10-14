هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية الإيرانية

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، عن هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية الإيرانية، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر بعمق 5 كيلومترات.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية الإيرانية على مسافة 39 كيلومترا شمال شرق بلدية أوزالب في مقاطعة وان في شرق تركيا.

وفقا لبيانات المركز الأوروبي، وقعت الهزة الأرضية كذلك على مسافة 66 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة خوي بمحافظة غرب آذربيجان شمال غرب إيران.