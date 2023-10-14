نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية.. عبدالمنعم فوزي نقيبا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم، نتائج انتخابات التجديد النصفي، والتي كشفت عن فوز الدكتور عبدالمنعم فوزي بمنصب نقيب أطباء الإسكندرية، بعد حصوله على 719 صوتا، وبفارق 62 صوتا عن أقرب منافسيه الدكتور أحمد يوسف.

وتبين من النتيجة الخاصة بمقعد النقيب، أن الدكتور عصام يوسف حل ثالثا بـ114 صوتا، بينما جاء الدكتور ياسر قشطة رابعا وحصل على 90 صوتا، وفي المركز الخامس الدكتورة أميرة أبو العلا وحصلت على 43 صوتا.

الفائزين بمقاعد العضوية فوق السن

كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية نتائج العضوية، الفائزين بمقاعد العضوية فوق السن وعددهم 3 فائزين من بين 7 مرشحين وهم كل من الدكتورة دعاء جنينة وحصلت على 874 صوتا، والدكتور أحمد صبري، وحصل على 869 صوتا، والدكتور محمد أبو جبل، وحصل على 841 صوتا.

الفائزين بمقاعد العضوية تحت السن

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج العضوية، الفائزين بمقاعد العضوية تحت السن وهم كل من الدكتور محمد حسن وحصل على 875 صوتا، والدكتورة أسماء خليفة وحصلت على 841 صوتا، والدكتور إبراهيم الطحان وحصل على 740 صوتا.

تفاصيل انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية

وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن عدد من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية 28 ألف و516 طبيب لهم حق التصويت، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 1640 صوتا على مقعد النقيب الفرعي بلغت منهم عدد الأصوات الصحيحة 1623 وعدد الأصوات الباطلة 17 صوتًا.

وبلغت الأصوات الصحيحة على مقعد فوق السن بلغت 1563 صوتا صحيحا بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 77 صوتا، من أصل 1640 ناخبا أدلوا بأصواتهم وعلى مقاعد العضوية تحت السن بلغ عدد الأصوات الصحيحة 1559 صوتا من أصل 1640 ناخبا أدلوا بأصواتهم، بينما بلغت الأصوات الباطلة 83 صوتا.