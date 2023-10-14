«وفا»: استشهاد 256 فلسطينيا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 خلال 24 ساعة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، صباح اليوم، في نبأ عاجل، إنه خلال أقل من 24 ساعة، استشهد 256 فلسطينيا بينهم 20 طفلاً، وأصيب 1788 مواطناً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، في إطار عملية «السيوف الحديدية» قصفها لقطاع غزة، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها الفصائل الفلسطينية يوم السبت الماضي.

وكانت وزارة الصحة بالقطاع، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة، إلى 1900 شهيد، وإصابة 7 آلاف و696 آخرين.

وفي مدينة جنين، دارت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، على إثر اقتحام جنود الاحتلال، المدينة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية باتجاه الفلسطينيين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا من حي الجابريات، بمدينة جنين، وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، فجر اليوم، وداهمت حي الهدف واستولت على عدد من المنازل وحولتها إلى نقاط عسكرية، وقبل انسحابها اعتقلت الفلسطيني.

وفي وسط مدينة نيويورك الأمريكية، تظاهر آلاف الأشخاص، ملوحين بالأعلام الفلسطينية، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بدعم «واشنطن» لإسرائيل.