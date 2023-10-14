استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.. والصين تؤكد على حل الدولتين

لليوم الثامن على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها جوا وبرا وبحرا، لقطاع غزة، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها الفصائل الفلسطينية يوم السبت الماضي.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن أعمدة الدخان تصاعدت بشكل كثيف في قطاع غزة مع استمرار غارات الاحتلال، مضيفة إن غارات طائرات الاحتلال على القطاع لا تتوقف.

وفي وقت سابق، استهدف طيران الاحتلال الباحثين عن مكان آمن في غزة، فيما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية مناطق في جنوب غزة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن الاحتلال استهدف مبنى به عدد كبير من السكان في غزة.

جيش الاحتلال: اعتراض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا

وأشارت «القاهرة الإخبارية»، إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي يتركز على رفح وخان يونس، فيما قال جيش الاحتلال إنه اعترض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا.

وفي وقت سابق، أشارت القناة إلى سماع دوي انفجارات في حيفا والجليل. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمة هدف تابع لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي، إن العالم سيشهد تحول جذري في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أشار في وقت سابق، خلال زيارته إلى الصين، لحضور الجولة الـ12 من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي إلى أن المناقشات مع الصين ركزت على تطورات الشرق الأوسط، مضيفا أن المباحثات مع المسؤولين الصينيين أكدت على حل الدولتين.

الصين: سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

بدورها، قالت الصين، إنه يتعين على المجتمع الدولي تعزيز الأساس الصحيح لحل الدولتين، مضيفة إن بلادها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وكان الصليب الأحمر الدولي، قال في وقت سابق، إن الإخلاء القسري لمواطني غزة مخالف للقانون الدولي.

وكانت الأمم المتحدة، أشارت إلى أن نزوح عشرات الآلاف في غزة بعد إنذار الاحتلال، مضيفة إن نحو 400 ألف فلسطيني نزوحوا في غزة قبل إنذار الاحتلال.

وفي مؤتمر صحفي للمجموعة العربية بالأمم المتحدة، عقب لقاء الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، «نطالب جوتيريش بالعمل على وقف التهجير في غزة»، مضيفا: «لن نسمح بإقصاء مجلس الأمن عن واجباته».

وأوضح منصور، أنه يجب وقف الكابوس الذي يعيشه أهالي غزة، فيما قال جوتيريش، إن مقتل صحفي في لبنان يعكس خطر اتساع نطاق الصراع.

وفي وقت سابق، أكدت المملكة العربية السعودية، رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزل هناك، وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كل أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين.

وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تعمل بجد من أجل العثور على الرهائن الأمريكيين.

وأمس الجمعة، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية، وهي الدولة الرابعة التي يزورها في يوم واحد، بعد بدء الجولة من الأردن، مرورا بقطر ، وتوقفه سريعا في البحرين.

وغدا الأحد، قبل عودته إلى الولايات المتحدة، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أيضا الإمارات ومصر، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

واستقبل مطار العريش طائرة إماراتية تقل مساعدات لقطاع غزة، فيما قال مدير الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن مطار العريش استقبل 12 طن مساعدات أردنية لفلسطين، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».