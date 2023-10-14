بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في اليوم الأخير

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، أبوابها للمرة الأخيرة أمام راغبي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذ بدأ تلقي طلبات راغبي الترشح في 5 أكتوبر الجاري، وسيكون اليوم هو الأخير، إذ يغلق باب تلقي الطلبات عند الساعة 2 مساء.

الهيئة تلقت 4 طلبات ترشح

ووفقاً لما صرح به المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للإنتخابات، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، فإن اللجنة تلقت 4 طلبات ترشح، من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر.

شروط الترشح للرئاسة

وعن شروط الترشح للرئاسة، يجب أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، على الأقل، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.