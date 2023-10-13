حازم عمر لـ«الوطن» بعد تقديمه أوراق ترشحه: حصلت على 68071 تأييدا و46 تزكية من النواب

تقدم منذ قليل المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المهندس حازم عمر، في تصريح لـ«الوطن» إنه حصل على 68071 تأييدا، بالإضافة إلى 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب، تم تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف عمر، أنه من المقرر أن تعقد الحملة الانتخابية مؤتمرا صحفيا لها بمقر الحزب الاثنين المقبل، في الثالثة عصرا، للكشف عن تفاصيل البرنامج الانتخابي.

حازم عمر يقدم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات

وكان المرشح الرئاسي المحتمل، قد توجه إلى مقر الهيئة بشارع قصر العيني يرافقه أعضاء حملته الانتخابية، حيث قام بسحب وملء نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية من لجنة تلقى طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات‫.‬

ووقع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، على الإقرارات الخاصة بطلب الترشح، وقدم تقرير الكشف الطبي، والمستندات القانونية المنصوص عليها لقبول أوراق الترشح.

كما قدم تزكيات أعضاء مجلس النواب الداعمين لترشحه في انتخابات الرئاسة، وبلغ عددها 44 تزكية، بالإضافة الى التأييدات التي حصل عليها المرشح.

ووفقا لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يجب أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها.