شقيقة ‎سعاد حسني: «لدينا 16 أخ وأخت والسندريلا عانت من العصب السابع»

ملامح ملائكية وابتسامة ساحرة ورقة وأنوثة تميزت بها الفنانة سعاد حسني، التي كثر تهافت المخرجين والمنتجين عليها لإسناد الأدوار المختلفة إليها، حتى أصبحت سندريلا الشاشة العربية، ولكن حياتها كانت مليئة بالأسرار وهو ما روته شقيقتها خلال استفاضتها، مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامجها «معكم».

علاقتة شقيقة سعاد حسني بها

كشفت السيدة جيهان عبد المنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني عن تفاصيل علاقتها بها، إذ أكدت أنها كانت متواجدة معهم في كل المناسبات العائلية، لتكشف عن العديد من الأسرار والحكايات في حياة سعاد حسني: «الصورة المتصدرة ليها من الأغاني وحياتها كانت حقيقية وفيها بهجة، لكن كانت بتحس أنها حرة معانا، كل حاجة في سعاد كانت حلوة، وروحها كانت أجمل ما يمكن».

عدد أشقاء سعاد حسني

وأضافت أن عدد الأخوات الأشقاء لسعاد حسني اثنين، بينما غير الأشقاء 14، فمجموع عدد أخوة سعاد حسنى 16 أخًا وأخت، ونفت ما تردد عن تدهور علاقة سعاد حسني بهم: «كانت دايمًا معانا في كل مناسباتنا، وكل ما نحتاجها نلاقيها دايمًا، وفي عزائم رمضان وأعياد ميلادنا، وكان حتى وهي ضهرها واجعها كانت تاخد مسكن وتتحامل على الألم علشان تنبسط معانا، وكانت بتودنا كلنا وبتحافظ على علاقتها معانا».

الجزء الأخير في حياة سعاد حسني

وروت عن الجزء الأخير من حياتها، وبما فيه من فراق لأحبائها وصعوبة، وعبرت شقيقة سعاد حسني: «أولهم موت أخويا (جلاء)، لما راحت البيت تصحيه لقيته مات، وكانت على طول بتسأل معقولة جلاء مات، بعدها ماما وصلاح جاهين، وجالها العصب السابع، ولحد ما ماتت عينها وضهرها وأسنانها كان فيها تآكل اختفت عن الأنظار بعد الراعي والنساء، ولم تذهب إلى الطبيب وأهملت، فزاد المرض ولجأت إلى الكورتيزون فزاد وزنها، وتآكلت أسنانها، وعانت من الآم في ظهرها، وكانت حزينة لأن التمثيل قائم على ريأكشنات الوجه».

من هي شقيقة سعاد حسني

معلومات عن شقيقة سعاد حسني التي ظهرت مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة قناة «On E»:

- تدعى جيهان عبد المنعم.

- أخت سعاد حسني الصغرى.

- أختها غير الشقيقة.

- ظهرت في العديد من اللقاءات تتحدث عن شقيقتها سعاد حسني لتوضح الكثير من الحقائق.

- حريصة على زيارة قبر أختها بصفة مستمرة.