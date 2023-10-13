أحمد فايق: علموا أولادكم ألا يسمحوا لأحد بالمزايدة على موقف مصر من قضية فلسطين

قال الإعلامي أحمد فايق، إنه من الصعب على الشخص أن يجلس هنا ويشاهد أخوته الفلسطينيين في غزة وهم يتعرضون لحرب إبادة، وأن يكون صامتا، فهناك حالة صمت على الصعيد العالمي، وكل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية التي تتجاهل ما يحدث في غزة من إبادة للمدنيين، معلقا بقول «من القاهرة هنا غزة».

الحرب لها قوانين

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، «نحتاج دائما أن نذكر أنفسنا ونعلم أولادنا أن الحرب للرجال ولا يدفع ثمنها إلا النساء أو العجائز أو الأطفال، وأن الحرب لها قوانين والشرف ليس له أي قطع غيار، ونحتاج إلى أن نذكر أولادنا أنه يوجد 3 ثوابت أساسية في القضية الفلسطينية هي «الأرض والعودة والإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون دولة الاحتلال».

لا أحد يزايد على دور مصر

وأشار إلى أننا نحتاج أن نعلم أولادنا بعدم السماح لأحد بالمزايدة على مصر وعلى موقفها من القضية الفلسطينية، فمصر هي أكبر دولة قدمت شهداء للقضية الفلسطينية بعد الفلسطينيين أنفسهم، وهذا التاريخ والواقع الذي لا ينكره أحد.