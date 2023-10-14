صفحات نجوم الفن تتحول إلى رسائل دعم لأهل فلسطين

تحولت صفحات نجوم الفن خلال الساعات القليلة الماضية إلى رسائل دعم ودعوات للشعب الفلسطيني، الذي يشهد عدوانا إسرائيليا هو الأعنف، وأسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى.

دياب: فلسطين حرة أبية

وكتب الفنان محمد دياب، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «اللهم احفظ أهلنا واخواتنا فى فلسطين الحرة الأبية وانصرهم نصراً عزيزاً يا عزيز يا مقتدر فلسطين حره بإذن الله».

وكتب عباس أبو الحسن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «حينما تُعلن سلطات الاحتلال الصهيوني أنها بطلبها من 1.1 مليون مواطن فلسطيني يعيشون داخل غزة أكبر سجن مفتوح به أعلى معدل تكدس سكاني في العالم، ترك منازلهم والشتات إلى مأوى مجهول غير موجود وإلا قُتلوا، في ظل قطع وتدمير الحدود الدنيا الإنسانية من كهرباء وماء ووقود، معتقدة أنها بذلك قد أخلت مسؤليتها من تلك الجريمة التاريخية من تطهير عرقي صريح طبقا لكافة المعايير الدولية، ثم يقف العالم الدولي المتحضر ما بين مباركا وصامتا.. فتلك وصمة عار في تاريخ الانسانية هم جميعهم مشاركون فيها.. وصمة عار ستظل تلاحقهم أجيال بعد أجيال لن تنجح مرور الأزمنة في محوها مهما حيينا».

أما الفنانة كندا علوش، فكتبت عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «شعب لا ينهزم يبتسم برضا ويحمد الله منكم نتعلم الصلابة والقوة والإيمان».

كندة علوش: شعب لا ينهزم

كما حرص عددٍ كبير من الفنانين على نشر دعوات لفلسطين وشعبها، منهم لطيفة ودرة ونادية الجندي ومحمد هنيدي ومنة فضالي وغيرهم.