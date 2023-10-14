إنجازات 10 سنوات من التمكين لـ«عظيمات مصر».. مكتسبات غير مسبوقة للمرأة

شهدت الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة للمرأة، والتي ترجمت في الاستراتيجيات الوطنية والبرامج والمشروعات التي نفذت في ظل بيئة قانونية داعمة.

تمكين المرأة المصرية 2030

وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، فإن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 باعتبارها خريطة طريق للحكومة، لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية في 21 مارس 2021: «المرأة هي ضمير الأمة ونبضها، والحارس الأمين على الهوية المصرية.. هي السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة، وكانت، وما زالت، الدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة هذا الوطن».

ووفقًا لـ رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن مصر جددت التزامها القوي بترسيخ دور المرأة كشريك فعال ومتساوي، لا غنى عنه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

مصر بالمرتبة 136 في مؤشر الفجوة بين الجنسين

- مصر: تقدمت مركزين في مؤشر الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من المرتبة 136 من إجمالي 145 دولة عام 2015، لتأتي في المرتبة 134 من إجمالي 146 دولة عام 2023.

- 49 مركز: تقدمتها مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدي الإقتصادي العالمي، حيث أصبحت في المركز 85 عام 2023 مقابل المركز 134 عام 2014.