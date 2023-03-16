«المصرف المتحد»: الحضارة المصرية كانت سبّاقة في تمكين المرأة اقتصاديا

نظم منتدى «لكي» المصرف المتحد، نموذج محاكاة لطرق وأساليب إدارة المرأة المصرية في العصر الفرعوني لموارد ونفقات الأسرة بحكمة، بهدف نشر مبادئ ترشيد الاستهلاك وترسيخ الهوية المصرية وتعميق الثقافة المجتمعية، واحتفالا بيوم المرأة المصرية.

وشهد المنتدى، عقد نموذج لمحاكاة المرأة المصرية في العصر الفرعوني في الأماكن الاثرية والبيئة الحقيقية لحدوثها منذ آلاف السنين، عن طريق نسخ الأنشطة المتنوعة التي كانت تقوم بها المرأة قديما في الحياة الواقعية، ومحاولة محاكاتها من العناصر النسائية المعاصرة، بغرض التعلم وتطبيق أسس ومبادئ ترشيد الاستهلاك وكيفية إدارة موارد الأسرة وتقليل النفقات.

جوله تاريخية في المعالم الفرعونية

وتضمّن النموذج، جولة تاريخية في المعالم الفرعونية لمدة يوم واحد، شملت «منطقة الأهرامات بالجيزة»، أحد أهم عجائب الدنيا السبع، والوحيدة التي لا تزال قائمة لتشهد على عظمة الحضارة المصرية، وزيارة إلى منطقة أبوالهول ومتحف مراكب الشمس والمقبرة الشرقية التي تقع بجوار الهرم الأصغر للملك منقورع، حيث هذه المقبرة لدفن الملكات وابنة فرعون.

وشملت الجولة الثقافية زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية، الذي يقع في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، ويتكون المتحف من 50 ألف قطعة أثرية، تحكي تطور الحضارة المصرية وإنجازات المصري القديم منذ فجر التاريخ وحتي العصر الحديث.

تضمنت جولة منتدي «لكي»، الدخول إلى قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية والتي تضم 22 ممياء و17 تابوتا ملكيا، تمثل ملوك الأسر الـ17 والـ18 والـ19 والـ20. ومنهم مومياء الملكة حتشبسوت والملكة ميرت آمون – زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري – زوجة الملك أحمس.

التعلم باستخدام أسلوب المحاكاة

وتعقيبا على نموذج تعلم أسس الترشيد الاستهلاكي عن طريق المحاكاة للمرأة الفرعونية «قيام المرأة المعاصرة بتقليد أنشطة المالية وثقافة المرأة الفرعونية في العصور السابقة»، تقول جرمين عامر، رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد، إنّ التعلم بالمحاكاة يعتبر أحدث أساليب التعلم بتقريب الصورة الذهنية للأحداث القديمة للواقع الحديث.

وتابعت جيرمين، أنّه مع الثورة المعلوماتية التي نعيشها حاليا، بدأت خاصية التعلم باستخدام أسلوب المحاكاة تنتشر وتستخدم لطلاب المدارس والجامعات والباحثين لغرز المفاهيم والأنشطة والتجارب بصورة عملية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية ذات التقنيات العالية.

وأكدت رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد، أنّ منتدى «لكي» المصرف المتحد، وضع ضمن أهدافه الاستراتيجية، تعميق الهوية المصرية عن طريق تعظيم الأدوار المحورية للمرأة في مناحي الحياة، ويأتي ضمن أولوياتها تعزيز ثقافة الترشيد الاستهلاكي، وتعظيم الادخار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأوضحت عامر، أنّ منتدى «لكي» يعمل على بناء وتفعيل حوار ثفافي مفتوح لـ دعم المرأة المصرية، ومن ثم بلورة رؤية ثقافية شاملة لإحداث آليات تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة، عبر التفاعل المباشر من خلال المؤتمرات وورش العمل والتوعية والجولات المكوكية الثقافية، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة سواء التقليدية أو الحديثة، التي لها دور مؤثر في تشكيل الوعي العام للشعوب.