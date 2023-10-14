فتيات «ريحانة» بدمياط يحتفلن بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، أمس، احتفالية للفتيات المشاركات في «ريحانة»، وهو البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عبده شعراوي، وكيل مديرية الرياضة، نائبا عن الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.

دعوة الفتيات للانضمام للمرحلة الرابعة لبرنامج «ريحانة»

بدأت الفعاليات بدعوة الفتيات المشاركات بالانضمام للمرحلة الرابعة، والاستفادة من البرنامج والتعريف بكيفية الاشتراك وتحقيق الأهداف المرجوة منه، ثم بدأت المسيرة بالتجمع أمام ديوان مديرية الشباب والرياضة بدمياط مقدمتها فتيات برنامج ريحانة.

وشارك في الاحتفالية أكثر من 400 فتاة من مختلف الشعب التخصصية، يحملن لافتات لتوعية الفتيات ودعوتهم للاشتراك في المرحلة الرابعة، كما انضم لهن الفرق الكشفية والإرشادية التابعة لإدارة تنمية النشء الذين قدموا أثناء المسيرة عروضا وأناشيد وطنية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.

احتفالات بنصر أكتوبر العظيم

كما شارك في المسيرة شعبة نادي المناخ والبيئة، حاملين الأعلام واللافتات احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم، وجابت شوارع دمياط رافعين الأعلام واللافتات، وقامت عضوات المنتدى الثقافي التابع للإدارة بإلقاء بعض الكلمات الوطنية لانتصارات أكتوبر.

كما تم تنفيذ الفعالية الثانية، وهي أداء بعض تمارين الأيروبكس داخل صالة مركز شباب استاد دمياط بهدف توعية الفتيات بأهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل فتاة.