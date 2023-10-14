ورش تدريبية في مركز شباب السنانية بدمياط ضمن مبادرة «حرفتك مهنتك»

نفذت مديرية الشباب والرياضة «أندية الفتاة» بدمياط، ورشا تدريبية لتعليم الحرف اليدوية ضمن مبادرة «حرفتك مهنتك»، في مركز شباب السنانية، بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والتطوع.

تعليم الفتيات والسيدات الحرف اليدوية

وشاركت عضوات أندية الفتاة بمراكز الشباب بدمياط في الورش التدريبية لتعليم الفتيات والسيدات الحرف اليدوية وإكسسوارات العرائس، ضمن فعاليات مبادرة حرفتك مهنتك، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وشهدت ورش الحرف اليدوية بمحافظة دمياط إقبالا كبيرا من الفتيات والسيدات، خاصة ربات البيوت ممن لا يعملن في أي مهنة، وذلك لأن الورش تمنحهن الفرص للحصول على عمل مناسب في منازلهن.

نشر ثقافة العمل الحر ودعم الحرف التراثية

وتهدف مبادرة «حرفتك مهنتك» إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه نحو ريادة الأعمال، وإكساب الفتيات المهارات الفنية في أعمال التطريز والمشغولات اليدوية بمختلف اشكالها.

التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل

كما تؤهل الورش الفتيات لسوق العمل، ويتم تدريبهن لتعلم حرفة تمكنهن من تنفيذ مشروعاتهن، ما يسهم في تحسين دخلهن المادي، وتؤهلهن للدخول إلى سوق العمل.