سيمون تنشر شهادة محمود ياسين عنها في ذكرى رحيله: تشرفت بلقائه

أحيت الفنانة سيمون الذكرى الثالثة لرحيل الفنان الكبير محمود ياسين، والذي وقفت أمامه في ثالث أعمالها الدرامية بعنوان «مذكرات زوج» عام 1990، وذلك عبر تدوينة على حسابها بموقع «فيسبوك»، قائلة: «الفنان محمود يس تشرفت بلقائه والعمل معه.. الله يرحمه ويبارك في أسرته».

ونشرت سيمون شهادة قالها الفنان محمود ياسين عنها بعد مشاركتها في العمل معه في مسلسل «مذكرات زوج»، قال فيها: «سيمون حققت نجاحا كبيرا في مجال الأغنية، فلها أسلوبها الخاص والمميز والذي لاقى إعجاب الشباب لأنها عبرت عنه بتميز».

محمود ياسين عن سيمون: ذكية ونشيطة وتلقائية

وتابع: «كما أنها تقف أمام الكاميرا بجرأة وثبات، وفي التمثيل سيكون نجاحها لا يقل عن نجاحها في الغناء لأنها ذكية ونشيطة وتلقائية وتمثل بصدق وطبيعية».

تفاصيل مسلسل «مذكرات زوج»

يذكر أن مسلسل «مذكرات زوج» من تأليف أحمد بهجت، وإخراج حسن بشير، وجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم محمود يس، وفردوس عبد الحميد، وحسن حسني، وسيمون، وعبدالله فرغلي، وحسن مصطفى، والمنتصر بالله، وزوز حمدي الحكيم، وأحمد شاكر عبداللطيف.