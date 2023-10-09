عمرو محمود ياسين يشيد بإلهام شاهين: «بتهتم كأنها في اختبار تقييم»

أشاد السيناريست عمرو محمود ياسين بالفنانة إلهام شاهين، بعد نجاحها مؤخرا في حكاية «الفريدو»، التي جاءت ضمن مسلسل«55 قصة حب».

إبداع في أداء الشخصية

وكتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أنا مش هتكلم عن مدى إتقان الفنانة الكبيرة إلهام شاهين لدورها ثريا في الفريدو، لأن رأي الجمهور والنقاد قالوا كل شيء، ووصف مدى إبداعها في أداء الشخصية، لكن كمان يستوقفني كثيرا كواليس هذا الدور، وحالة الحماس والشغف الكبير اللي ظهر من أول مكالمه ورسالة بينا سواء على التليفون أو الواتساب».

وأضاف:«إلهام شاهين بتتكلم زي ما تكون هتعمل أول دور في حياتها، بتهتم كأنها في اختبار تقييم، بتبحث وتدقق كأن في حد هييجي يمتحنها ويسألها عن أبسط التفاصيل، تجربة العمل معاها كانت شيء رائع، احترام والتزام وجاهزية غير عادية في اللوكيشن، حفظ للنص واحترام للكلمة المكتوبة، تواضع واستماع لرأي من هم أقل خبرة منها احتراما لدورهم في العمل سواء المخرج أو المؤلف، احتواء لكل أفراد الكاست و الكرو، ابتسامة دائمة على وجهها حتى في أشد لحظات التعب و الإرهاق».

كواليس تصوير حكاية الفريدو

وأشار:«ماحسناش إن معانا في اللوكيشن نجمة بالمعنى السطحي الساذج، لكن حسينا إن معانا نجمة بتحملها المسؤولية وخوفها على العمل، وصدقها في التعامل مع كل لحظة سواء أمام الكاميرا أو خلفها، إلهام شاهين تنتمي إلى جيل صعب تكراره، كل التحية والتقدير لها، سعدت جدا بالتعاون مع نجمة من هذا العيار الثقيل».