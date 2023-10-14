حفيد الفنان محمود ياسين يحيي ذكرى وفاته برسالة مؤثرة وصورة

برسالة مؤثرة وصورة جمعتهما، هكذا أحيا محمود ياسين ذكرى وفاة جده الفنان القدير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر عام 2020، بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا تتناقله الأجيال، إذ دخل «ياسين» قلب وعقل كل بيت مصري، وحرص المصريون على نعيه عقب وفاته بكلمات ورسائل مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

«اليوم الذكرى الثالثة على رحيل من جعلني انطق اسمي بفخر.. ارجوا قراءة الفاتحة والدعاء لجدي»، كان نص الرسالة التي نشرها حفيد الفنان محمود ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأرفق بها صورة جمعته بجده الراحل في الصغر، ليتفاعل معها مئات المتابعين وليقم الفنان عمرو محمود ياسين بإعادة نشرها مرة أخرى.

قصة حب جمعت بين الفنان محمود ياسين، وزوجته الفنانة شهيرة، التي لا تحرص على نعيه بشكل مستمر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فضلا عن تذكره في لقاءاتها سواء الإعلامية أو في المناسبات، حيث تصفه دائما بـ«الونس» الذي كان يملأ حياتها.

وفي وقت سابق، نشر عمرو محمود ياسين نشر عمرو محمود ياسين، صورة لوالده على «فيس بوك» معلقا عليها: «هتصدقوني أكيد لحد دلوقتي أنا مش مقتنع بفكرة إني مش هشوفه تاني في الدنيا، مش بصدق إنه فعلًا مشي، سبحان من له الدوام».

يذكر أن الفنان محمود ياسين قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية والسينمائية والوطنية عن حرب أكتوبر منها «الرصاصة لا تزال في جيبي» و«حائط البطولات» وأغنية «على الممر» و«الوفاء العظيم» و«الظلال في الجانب الآخر» و«بدور» وغيرها.