عمرو محمود ياسين يحيي الذكرى الثالثة لوفاة والده: «أسألكم الدعاء»

أحيا السيناريست عمرو محمود ياسين، الذكرى السنوية لوفاة والده الفنان القدير محمود ياسين، والذي رحل يوم 14 أكتوبر عام 2020 عن عمر ناهز 79 عامًا، وذلك بعد رحلة عطاء ومشوار فني كبير ساهم في إثراء السينما المصرية والعربية.

وناشد نجل محمود ياسين، جمهوره ومتابعيه، بالدعاء لوالده في ذكرى وفاته التي تحل اليوم، وتفاعل معه عدد من متابعيه وأصدقاؤه من داخل وخارج الوسط الفني، معبرين عن فقدانهم للفنان الكبير، ودعواتهم له بالرحمة والمغفرة.

ذكرى وفاة محمود ياسين

ونشر عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة صورة للفنان القدير، معلقًا عليها بقوله: «الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الوالد الغالي رحمة الله عليه، أسألكم الدعاء».

الذكرى السنوية الثالثة

وقدّم محمود ياسين، على مدار مشواره الفني الذي بدأه في ستينيات القرن الماضي، ما يزيد عن 250 عملا فنيا ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، وشارك كبار النجوم والنجمات، أبرزهم رشدي أباظة، وفريد شوقي، وفاتن حمامة، وشادية، وسعاد حسني، ونادية لطفي.