‎بعد تأكيد «العفو الدولية» استخدامها في ضرب غزة.. ما هي قنابل الفسفور الأبيض؟

أكدت منظمة العفو الدولية استخدام قوات الاحتلال الفسفور الأبيض في العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن طبيعة قنابل الفسفور الابيض.

ما هي قنابل الفسفور الأبيض

بحسب منظمة العفو الدولية فإن قنابل الفسفور الأبيض تحتوي على مادة حارقة تستخدم في الغالب لإنشاء حاجز دخان كثيف أو تحديد الأهداف، حيث يحترق في درجات حرارة عالية جدًا عند تعرضه للهواء، ويمكن أن يستمر في الاحتراق داخل اللحم. كما يسبب ألمًا مروعًا وإصابات تغير الحياة ولا يمكن إخماده بالماء.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه لا يجوز أبدًا استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية في الوقت الذي تعتبر فيه غزة إحدى أشد المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم.

العفو الدولية تؤكد استخدام الاحتلال للفسفور الأبيض

كانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أنها تحقق لدى مختبر أدلة الأزمات في معامل المنظمة من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض.

تأثير الفسفور الأبيض على البشر

يمكن استخدام الفسفور الأبيض كسلاح حارق له تأثير واسع يضرم النيران بشدة في الأشخاص والمباني والحقول، حيث يشتغل عند تعرضه لأكسجين الغلاف الجوي، ويستمر في الاحتراق حتى يُحرم من الأكسجين أو يُستنفد، ويمكن أن يؤدي تفاعله الكيميائي إلى توليد حرارة شديدة تقترب إلى حوالي 815 درجة مئوية وضوء ودخان.

وتأثير الفسفور الأبيض بشع على البشر حيث يمكنه أن يحرق الأشخاص بشكل كيميائي وصولا إلى العظم، لأنه قابل للذوبان بدرجة عالية في الدهون وبالتالي في اللحم البشري.