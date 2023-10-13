إخلاء مستشفى الدرة للأطفال في غزة بعد قصفها بقنابل الفسفور الأبيض

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بتعرض مستشفى الدرة للأطفال الواقعة شرق غزة للقصف بقنابل الفسفور الأبيض من الاحتلال.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن وزارة الصحة الفلسطينية، أخلت مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي له بقنابل الفسفور الأبيض.

‎وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة إلى 1799 شهيدًا و6388 جريحًا.

كما أكدت يونيسيف - منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في وقت سابق، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر عن استشهاد 447 طفلًا فلسطينيًا جراء العدوان المستمر.