«مسافة السكة».. قافلة حياة كريمة تتحرك نحو غزة اليوم لتقديم المساعدات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تحرك القافلة المساعدات للأهالي في غزة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقالت مؤسسة حياة كريمة، في بيان: «لتوفير كل اللازم طبياً وغذائيا، شبابنا سهروا اليل يجهزوا قافلة المساعدات لأهلنا في غزة من مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللي بتتحرك النهارده.. مسافة السكة ونوصل لاخواتنا».

مساعدات أهالي غزة

أوضحت حياة كريمة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن القافلة التي سوف تتحرك اليوم، إلى غزة، شارك فيها متطوعو المؤسسة، لتضم كل المستلزمات الطبية والغذائية اللازمة.

ووجهت حياة كريمة الدعوة لكل المتعاطقين مع فلسطين للمشاركة بالتبرع لدعم ومساندة إخواننا في غزة، موضحة أن دعم المؤسسة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف مستمر ولن ينقطع: «كتفنا في كتف أهالينا في فلسطين».

طرق الدعم

ودعت المؤسسة للتبرع والمشاركة من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة في البنوك المصرية التالية:

البنك التجاري الدولي

١٠٠٠٥٨٢٦٧٩١٥

بنك مصر

١١٦٠٠٠١٠٠٠٠١٨٥٠١

البنك الأهلي المصري

١٠٠٣١٧١٢٦٣٩٥٦٠٠٢٠٢٥

البنك العربي الأفريقي الدولي

١١٠٤٥٣٣٩١٠٠٢٠٢٠٥