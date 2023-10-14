مندوب فلسطين يناشد الأمم المتحدة بمنع إسرائيل من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغزة

ناشد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم، الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، بذل المزيد من الجهد لمنع إسرائيل من ارتكاب «جريمة ضد الإنسانية»، بعد أن أمهلت ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة 24 ساعة لمغادرة منازلهم فيما تخطط لشن هجوم بري.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إن علينا جميعًا أن نفعل المزيد لمنع هذه الجريمة ضد الإنسانية، ودعا الجميع للعمل على وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع أي تهجير جماعي للفلسطينيين.

أضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: «لا يوجد مكان آمن في غزة، كل الأماكن في غزة خطيرة، ونحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب على الفور، ويجب إرسال قوافل الغذاء والدواء لمساعدة الناس هناك، ومنع حدوث هذا التطهير العرقي».