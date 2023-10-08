مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، إن السلطة الفلسطينية حذرت مراراً من التصرفات الاستفزازية للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المجتمع الدولي لم يتحرك، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: «نطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني»، وتابع بقوله إن «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل».

إسرائيل مستمرة في استخدام القوة الغاشمة

وقال رياض منصور إن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقاً للقوانين الدولية، وليس هناك ما يبرر قتلهم، وأضاف خلال كلمته في الأمم المتحدة، أن إسرائيل مستمرة في استخدام القوة الغاشمة، ولا يمكن أن تتوقع السلام مقابل ذلك، هناك 413 شهيداً ونحو 2300 مصاب.

حان الوقت لإنهاء الحصار وفتح الآفاق السياسية

وتابع أن دعاوى إسرائيل للحصار والاعتداءات على قطاع غزة هدفها تدمير حماس وقدراتها العسكرية وضمان الأمن، لكن كما هو واضح للجميع، فإن الحصار والاعتداءات لم تحقق أياً من الأمرين، الأمر الوحيد هو المعاناة البشعة للمواطنين، مؤكداً أنه حان الوقت لإنهاء هذا الحصار، وفتح الآفاق السياسية.