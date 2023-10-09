تعرف على الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري.. عائد شهري

توفر العديد من البنوك المصرية للعملاء العديد من الشهادات الادخارية، والتي تختلف التفاصيل الخاصة بها، وفقا لكل بنك، ويعتبر البنك الأهلي المصري من ضمن تلك البنوك، حيث تتيح شهادة خماسية يتم صرف العائد الخاص بها شهريا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تقاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كما يلي:

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- وبالنسبة للمدة الخاصة بالشهادة تصل إلى 5 سنوات.

- كما حدد البنك سعر العائد والذي يبلغ 12.25%.

- فيما يتم صرف العائد شهريا.

تفاصيل الاقتراض

- ويستطيع العميل الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك، وذلك وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شروط استرداد الشهادة

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من تاريخ سريانها.

- يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة، وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.